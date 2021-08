Joe Biden n’exclut pas de prolonger la présence américaine à l’aéroport de Kaboul

Face à la situation considérée comme chaotique, Washington n’exclut plus de prolonger la présence des troupes américaines à l’aéroport de Kaboul. "Il y a des discussions en cours entre nous et l’armée au sujet de la prolongation", a avancé Joe Biden dimanche 22 août, en dépit de l’accord passé avec les talibans selon lequel les soldats américains doivent avoir quitté l’Afghanistan d’ici au 31 août, après 20 ans de présence militaire. "Nous espérons ne pas avoir à prolonger mais il y aura des discussions, je suppose, sur l’état d’avancement du processus" d’évacuation, a reconnu le président américain.

L’envoi de 1000 soldats supplémentaires dans le pays avait été annoncé dimanche 15 août par la Maison Blanche, portant à 6000 le nombre de militaires américains chargés de sécuriser les évacuations depuis l’aéroport de Kaboul. Et alors que quelque 30.300 personnes ont été exfiltrées par les Américains depuis le 14 août, la Maison Blanche espère évacuer encore 15.000 ressortissants et 50.000 à 60.000 Afghans et leurs familles. Face à l’urgence de la situation, les États-Unis ont annoncé réquisitionner les avions de plusieurs compagnies aériennes privées pour procéder aux évacuations. Ils ne décolleront pas de Kaboul directement mais aideront à transporter des personnes vers des pays tiers, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis.

Mais à l’aéroport Hamid Karzai, à Kaboul, la confusion règne avec des milliers de personnes essayant coûte que coûte de monter dans un avion pour quitter le pays et des barrages filtrant l’accès tenus par les talibans. Un désespoir illustré par de nombreuses images circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias, et notamment par celle d’un nourrisson passant de bras en bras puis donné à un soldat américain de l’autre côté des barbelés de l'aéroport. Ce lundi, le calme était loin d’être revenu. L’armée allemande a annoncé qu’un garde afghan avait été tué et trois autres blessés lors d’un échange de tirs entre les forces afghanes et des assaillants inconnus à la porte Nord de l’aéroport.