Afghanistan : Joe Biden sous le feu des critiques

Aujourd'hui, une petite frange de républicains radicaux réclame son départ : "Joe Biden mérite l'impeachment. Il compare la situation à Kaboul avec la débâcle du Viêtnam et la chute de Saïgon en 1975". En tout cas, Joe Biden connaît la première crise de sa présidence. Ses opposants critiquent l'impréparation générale de ce retrait : "cette situation est facile à anticiper et nos décisions politiques auraient dû les éviter. Il est évident que l'administration Biden est trop brouillonne dans sa réponse. La coordination des évacuations, par exemple, a été, on peut le dire, raté". Pourtant, Joe Biden assume d'avoir été contrairement à ses prédécesseurs le président qui aura mis fin à la guerre, même si celle-ci est perdue après 20 ans et 2 400 soldats américains tués.