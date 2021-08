Afghanistan : ce que l'on sait des attentats revendiqués par Daech à l'aéroport de Kaboul

Ce double attentat-suicide a été revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique. Un peu plus tard dans la soirée, vers minuit, une troisième explosion s'est fait entendre dans la ville. Les causes de l'explosion restaient encore inconnues.

Lors d'une conférence de presse, le général américain Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain en charge de l'Afghanistan, a donné de premiers éléments d'explication concernant cette double explosion. "Deux jihadistes considérés comme appartenant à l'EI se sont fait sauter à Abbey Gate, suivis par des jihadistes de l'EI armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires", a-t-il précisé.

Le régime taliban a recensé jusqu'à 20 morts et 52 blessés. Mais d'autres sources évoquent un bilan bien plus lourd. Un haut fonctionnaire de santé du gouvernement pré-taliban parle ainsi d'au moins 60 morts et de 140 blessés. De son côté, le général Kenneth McKenzie a parlé d'"une journée sombre", avec 13 soldats américains tués dans cette attaque et 18 blessés. Selon un

nouveau bilan fourni vendredi à l'AFP par deux responsables de l'ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans, au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 160 blessées.