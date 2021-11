Afghanistan : Kaboul au bord de la famine

Au beau milieu de la rue, la scène nous surprend : une mère avec sa petite fille qui mendient. Un peu plus loin, nous croisons d'autres femmes, assises par terre avec leurs enfants, au regard inquiet. La nuit tombe et elles attendent que quelqu'un veuille bien leur acheter du pain. "On n'est pas des mendiantes, on travaillait avant, mais il n'y a plus de travail depuis les talibans, on n'a plus de quoi nourrir nos enfants", clame Hadia.