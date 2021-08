L’Afghane née à bord d’un avion militaire américain nommée Reach, comme le nom de code de l'appareil

Pendant un vol rejoignant l’Afghanistan au Qatar, une des passagères afghanes s’était mise à avoir des contractions. Elle avait accouché juste après l’atterrissage à Ramstein, sans avoir le temps de quitter l’avion américain, puis transportée vers l’hôpital le plus proche avec son nourrisson. "Comme vous pouvez l’imaginer, étant moi-même pilote de l’US Air Force, mon rêve est de voir cette petite fille appelée Reach grandir comme citoyenne américaine et piloter des avions de chasse dans notre armée de l’air", s’est réjoui le général Tod Wolters.

Avant la date butoir du 31 août, les États-Unis espèrent évacuer jusqu’à 15.000 ressortissants ainsi que 50.000 à 60.000 Afghans et leurs familles, via leurs bases dans des pays voisins, au Koweït et au Qatar. Depuis le 14 août et la mise en place du pont aérien, plus de 82.000 personnes ont déjà rejoint les États-Unis, d’après les chiffres du New York Times.