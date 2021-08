En Afghanistan, les femmes et les fillettes dans le viseur des talibans

Ils ont déjà conquis 80% du territoire et contrôlent la presque totalité des postes-frontières, de quoi encercler la capitale. Les talibans sont désormais aux portes de Kaboul, alors que mille milliards de dollars ont été investis pour bâtir un État et une armée nationale. Leur menace est surtout criante pour les femmes et les enfants.

La mise en scène de leur conquête se répète jour après jour, sans que rien ni personne ne les arrête. En armes, les talibans paradent dans les rues et les lieux de pouvoir, après une conquête éclair de l'Afghanistan, lancée en mai dernier. Alors que les forces américaines sur place doivent quitter le territoire au 31 août, les soldats du mouvement islamiste ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Kaboul.

Les premiers témoignages sont glaçants et proviennent de 250.000 personnes qui ont fui les provinces conquises. Ce sont des femmes et des enfants, à 80%, qui ont investi les parcs de Kaboul. "Il y a des rumeurs selon lesquelles les talibans prennent les fillettes avec eux, s’inquiète une réfugiée. Ils tuent les jeunes qui ont des tatouages, et emmènent aussi les adolescents avec eux." Avant d’ajouter : "On a vu une fille aux fouilles de sécurité se faire tuer par les talibans".

Pashtana Zalmai Khan Durrani, la présidente de l’ONG "Learn" qui a scolarisé 7.000 filles en trois ans dans le pays, est aussi préoccupée par l’avenir réservé aux fillettes afghanes. Elle qui se cache désormais, affirme qu’elle n’a pas peur pour elle-même, "pas encore". "En revanche, je m’inquiète pour ceux qui vont souffrir, s’alarme-t-elle. Parce que pour ces filles, cela veut dire être empêchées d’étudier, ne plus avoir de droits civiques, ni même humains, comme tout être a le droit d’en avoir."