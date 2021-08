"Quand on aime les gens, on ne peut pas les abandonner comme ça" : la fondatrice française d’une école à Kaboul témoigne

Une période douloureuse. Revenue dans l'Hexagone pour quelques mois le temps d'organiser la publication de son livre, Ariane Hiriart a assisté avec horreur et stupéfaction au retour au pouvoir des talibans à Kaboul. Il y a 20 ans, cette Française était partie en Afghanistan pour fonder une école pour les femmes et les enfants. Aujourd'hui, elle craint pour la vie des 400 élèves scolarisés dans sa structure et celle du personnel enseignant avec qui elle travaille. Des hommes, des femmes et des enfants qu’elle a l’impression d’avoir abandonnés. "Tous les jours, je reçois des mails ou des WhatsApp affolés. Quand on aime les gens, on ne peut pas les abandonner comme ça", lâche-t-elle d'une voix brisée par la tristesse.