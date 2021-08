Afghanistan : le point sur l'évacuation des Français vers les Émirats arabes unis

Ce lundi soir, beaucoup d'incertitudes subsistent chez les militaires français, bien que les Émirats arabes unis ne soient qu'à moins de trois heures de vol de l'aéroport de Kaboul. En effet, après les scènes de chaos et d'anarchie vues sur le tarmac de l'aéroport militaire de Kaboul, les forces armées américaines ont tout stoppé. Il n'y a plus de rotation. Et même la piste de l'aéroport est fermée.

Pour rappel, deux cent Français sont encore à Kaboul. Une vingtaine est retranchée avec des Afghans dans l'enceinte de l'ambassade. Il y a aussi ceux qui vont rester derrière, notamment de nombreux traducteurs afghans de l'armée française. Ils n'ont pas pu rejoindre l'enceinte de l'ambassade de France et sont terrés chez eux, dans l'inconnu et l'angoisse. Et pour cause, ils ne pourront pas profiter de la protection de la France.