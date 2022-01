Afghanistan : les Talibans appellent à l'aide

Des mois de sécheresse, des inondations catastrophiques, des problèmes de malnutrition et à présent d’abondante chute de neige amplifie le dénuement souvent extrême de la population afghane. "Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien et nous souffrons profondément de la faim, que pouvons-nous faire ?"

Quel État ou institution acceptera la reprise des versements alors que le régime durcit les restrictions essentiellement vis-à-vis des femmes ? Dans de nombreuses régions, pour elles, interdiction des bains publics, des déplacements lointains sans la présence d'un homme. Désormais, des affiches fleurissent pour insister sur le port du niqab et de la burqa. Et ce n'est pas fini. Les commerçants doivent couper les têtes de mannequins. Les vêtements doivent couvrir le corps des mannequins. Cela ne créera aucun problème pour ces commerçants, mais cela empêchera le vice. Ce qui est bon pour eux, pour la nation et pour nous.

T F1 | Reportage Q. Santicchi, C. Chevreton, F. Agnes, C. Ingold, C, Marchand, C. Marchina