Afghanistan : les talibans veulent rouvrir l'aéroport de Kaboul

Le radar, un temps endommagé, fonctionne à nouveau et permet le contrôle aérien. Les talibans veulent projeter une image de compétence et de professionnalisme. La sécurité de l'aéroport a été donc confiée aux soldats les plus aguerris, ceux de l'unité d'élite Badri 313, les mieux équipés, et qui de loin passeraient presque pour des soldats américains.