Afghanistan : 20 ans de présence militaire américaine en chiffres

Lundi 30 août, 24 heures avant la date prévue, un C-17 de l’US Air Force a décollé de l’aéroport Hamid Karzai, "mettant fin à la mission des Etats-Unis à Kaboul". 20 ans après l’intervention décidée par Washington en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 et au refus des talibans de leur livrer Oussama Ben Laden et les responsables d’Al Qaida, le major-général Chris Donahue a été le dernier soldat américain à fouler le sol afghan.

En milliards de dollars, voici le montant dépensé par Washington dans le conflit en Afghanistan, calculé par la Brown University, sous son projet Cost of War. Sur ces 2260 milliards de dollars (1700M d'euros), plus de 83 milliards ont été affectés à former l’armée afghane. Mais cela pourrait être nettement plus. En prenant en compte le coût des opérations de renseignement ou les soins destinés aux vétérans de guerre, Washington aurait dépensé en réalité plus de 6400 milliards de dollars en 20 ans.