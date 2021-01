"Même les enfants meurent maintenant" : le variant sud-africain du Covid incontrôlable dans le pays

L'Afrique du sud, relativement épargné par la première vague de Covid-19, voit la tendance s'inverser depuis plusieurs semaines à cause d'un variant plus contagieux. Le pays, submergé par cette deuxième vague, enregistre désormais près d'1,4 million de cas positifs et plus de 40.500 décès depuis le début de la pandémie.

Ce lourd bilan n'empêche pas un jeune homme de la banlieue de Johannesburg d'utiliser un foulard noir en guise de masque. Il n'a pas les ressources financières pour se procurer un masque chirurgical. "Un masque c'est 20 Rands (soit 1 euro, ndlr). C'est cher. Les gens ici n'achètent pas de masque. Ils gardent leur argent pour acheter à manger", confie Bryan à TF1.