Âge de la retraite : que font nos voisins européens ?

Effectuant un travail très physique, certains ne se voient pas continuer jusqu'à 64 ans. D'autres semblent plus résignés, pensant que le système actuel n'est plus adapté à la société. Le scénario envisagé pourrait se mettre en place de manière progressive. Les salariés nés en 1961 devraient travailler six mois de plus. Ceux de 1962 devraient continuer un an de plus. Et à partir de 1964, tous les salariés verraient l'âge de leur retraite augmenté de deux ans.