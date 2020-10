Agriculture intensive aux États-Unis : l'empire de la malbouffe

Si vous êtes un amoureux de la nature, ne venez pas dans l'Iowa. Au fil des ans, cet État du Midwest s'est transformé en une usine alimentaire géante. Vous n'y verrez pas d'animaux puisqu'ils sont enfermés dans des hangars. Avec 80 bâtiments d'élevage intensif, Garry, un riche fermier de Cresco, est à la tête de l'une des 13 000 fermes-usines de l'Iowa. Ses cochons doivent grandir vite, peser lourd, 20 kg de plus en moyenne chacun que ceux élevés en extérieur. Et tous reçoivent aussi de l'antibiotique pour devenir plus résistant. On compte dans l'Iowa 80 millions d'animaux d'élevage, et parmi eux, 99% sont dans des fermes-usines. Cet État rural ne produit plus que de la viande industrielle bon marché.



Nick Schutt, un petit fermier, nous emmène découvrir Williams, sa région dans l'Iowa (États-Unis). Devenue bien peu hospitalière, elle n'attire plus. Dans cette localité, tout a fermé, même les endroits où se nourrir, impossible de goûter dans les environs des produits fermiers. Un paradoxe dans un État agricole. Nous partons déjeuner dans le restaurant le plus près de Williams, mais toutes nos expériences culinaires sont déplorables dans cet État où 35 % des habitants sont obèses. Avec un président qui aura toujours fait la promotion des fast-foods pendant quatre ans.



L'agriculture intensive met aussi en danger l'environnement. Alors, Nick Schutt votera Joe Biden pour défendre l'écologie notamment. "Mon père, ma mère et mon frère ont eu un cancer. On devrait vraiment se préoccuper des produits qu'utilisent les agriculteurs", nous a-t-il confié.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.