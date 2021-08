Airbus A380 : l'avion roi des Émirats

C’est devenu un oiseau rare et des voyageurs le photographient comme si c’était la dernière fois. Depuis le mois de mars, il n’est plus fabriqué, mais il reste l’avion préféré des passagers. Celui-ci est flambant neuf, il fait partie des derniers exemplaires livrés et il appartient à la compagnie nationale de Dubaï, la dernière à le faire voler en France.

Avec un demi-millier de place, il faut pouvoir remplir cet avion surnommé le super jumbo, 400 sièges en classe économique. Lors de ce voyage, début juin, notre avion était rempli à 40% pour un vol entre Paris et Dubaï, mais la classe business et surtout les suites en première avec douche, est quasi-vide. À l’heure du télétravail, cette clientèle d’affaires reviendra-t-elle ? Le personnel l’espère lui aussi.

Malgré la crise, Emirates en est convaincu, l'A380 est un avion d’avenir. Et les 120 appareils de sa flotte, la plus importante du monde, doivent durer le plus longtemps possible. Pourquoi Emirates s’obstine ? Notre équipe est allée poser la question au numéro deux de la compagnie à Dubaï. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.