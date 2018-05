VIDÉO - Alerte rouge à Hawaï : le volcan Kilauea gagne dangereusement en intensité

"A tout moment, l'activité pourrait à nouveau devenir plus explosive, augmentant l'intensité de la production de cendres et générant des projectiles balistiques près de la cheminée", a indiqué l'Observatoire hawaïen des volcans dans un communiqué. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde, et entre régulièrement en éruption.