VIDEO - Algérie : les images de la démission d'Abdelaziz Bouteflika

C'est dans une vidéo que celui qu'il convient d'appeler désormais l'ancien président algérien est apparu pour acter sa démission. Il a remis sa lettre au Conseil constitutionnel, selon des images diffusées par la télévision nationale. Sur ces images, on y voit Bouteflika, visiblement fatigué, vêtu d'une gandoura, une tunique nord-africaine beige et assis dans un fauteuil roulant, remettant cette lettre, placée dans une chemise aux armes de la présidence, au président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaïz, visiblement peu à l'aise.





L'endroit de la remise de cette lettre n'a pas été précisé mais on peut voir Abdelkader Bensalah, 77 ans, pur produit du régime, et président du Conseil de la Nation (chambre haute), chargé par la Constitution d'assurer l'intérim durant une période maximale de 90 jours au cours de laquelle une présidentielle doit être organisée. Diminué par les séquelles d'un AVC depuis des années, Abdelaziz Bouteflika renvoie désormais l'image d'un vieillard tassé dans un fauteuil roulant, qui ne s'adressait plus de vive voix à ses concitoyens depuis 2013 et n'apparaissait quasiment plus en public.