Camion fou en Allemagne : enquête ouverte pour "tentative d'homicide" contre un Syrien de 32 ans

LIMBURG - En Allemagne, un homme a fait huit blessés en fonçant sur des voitures au volant d'un camion qu'il venait de voler. L'homme, retenu par des témoins, a pu être interpellé. Ses motivations sont encore mystérieuses. Une enquête pour "tentative d'homicide" a été ouverte mais le parquet anti-terroriste ne s'est pas encore saisi de l'affaire.

Ses motivations restent pour l'instant obscures. "Nous ne disposons pas d'éléments suffisants sur le contexte", résumait la police dans la soirée, alors que plusieurs témoignages recueillis par la presse locale évoquaient le comportement erratique du suspect, dont le trajet s'est étalé sur quelques centaines de mètres. "Les investigations sur le contexte de cet acte se poursuivent" et "aucune information ne peut pour l'heure être donnée sur son mobile", ont souligné la police criminelle et le parquet dans un communiqué commun, précisant qu'ils enquêtent "dans toutes les directions".

Acte terroriste ou geste d'un déséquilibré ? À Limburg, dans l'ouest de l'Allemagne, un Syrien de 32 ans au volant d'un camion volé a percuté plusieurs voitures lundi 7 octobre au soir, avant d'être arrêté. Selon la police, l'homme s'est emparé d'un poids lourd en centre-ville vers 17h20 heure locale, pour emboutir un peu plus loin plusieurs voitures qui patientaient au feu rouge face au palais de justice, entraînant le transport à l'hôpital de huit blessés. Lui-même touché dans l'accident, le suspect a été interpellé puis soigné. Le parquet de Francfort a annoncé en début d'après-midi l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'homicide", et qui doit être présenté dans la journée à un juge chargé de statuer sur son placement en détention.

Si les autorités locales n'excluent pas formellement la piste d'un attentat, évoquée par plusieurs médias, ils n'ont pas à ce stade livré d'élément en ce sens. Le parquet anti-terroriste a de son côté indiqué à l'agence allemande DPA qu'il ne voyait encore aucune raison de se saisir de l'affaire. Les policiers ont perquisitionné deux domiciles dès lundi soir, dans l'arrondissement où vit le suspect et à proximité du carambolage. Ils y ont saisi des téléphones portables et des clés USB.

Selon des "sources proches des services de sécurité" citées par DPA, le conducteur du véhicule est donc un Syrien de 32 ans arrivé en 2015 en Allemagne, au plus fort de l'afflux de centaines de milliers de personnes fuyant la guerre et la misère. Connu pour "des affaires de drogue et de violence", d'après la même source, il n'a aucun contact connu avec des islamistes ou d'autres extrémistes. Il n'était manifestement pas armé lors des faits. Il n'a "aucune relation établie à ce stade avec les milieux islamistes disposés à la violence", a précisé le ministre régional de l'Intérieur, Peter Beuth, dans un communiqué.

Cité par le Frankfurter Neue Presse, le chauffeur habituel du camion explique avoir vu un homme d'une trentaine d'années, barbu avec des cheveux ras, le regard "fixe et peut-être sous l'influence de la drogue" ouvrir la porte de son véhicule alors à l'arrêt. "Je lui ai demandé : 'Qu'est-ce que tu veux de moi ?' Mais il n'a pas dit un mot. Je lui ai reposé la question, et il m'a tiré hors du camion", raconte cet employé d'une firme de logistique, qui dit avoir couru derrière son engin.

Après la collision survenue quelques centaines de mètres plus loin, le suspect a d'abord été entouré par un groupe de joggeurs, le nez et les mains en sang et le pantalon déchiré, ont raconté des témoins au quotidien. Selon Bettina Yeisley, une employée accourue sur les lieux avec ses collègues après avoir entendu l'impact, l'homme assis près d'un arbre a expliqué avoir "mal partout" et s'appeler Mohammed. D'après d'autres personnes, il a plusieurs fois prononcé le mot "Allah", ce qui a incité le petit groupe à le retenir, explique le Frankfurter Neue Presse. La police n'a confirmé aucun de ces éléments.