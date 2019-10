Allemagne : un homme s'empare d'un camion et percute plusieurs voitures, huit blessés

LIMBURG - En Allemagne, un homme a fait près d'une dizaine de blessés en fonçant sur des voitures au volant d’un camion qu’il venait de voler. Ses motivations sont encore inconnues. L’homme, retenu par des témoins, a pu être interpellé.

Nous n'excluons absolument rien", a ajouté le porte-parole cité par DPA, interrogé sur l'éventualité d'une attaque terroriste dans cette ville de 35.000 habitants située non loin de Francfort, la capitale financière de l'Allemagne. A ce stade, insiste la police dans son communiqué, "l'enquête se poursuit, avec l'audition des témoins et la collecte de preuves".

Cité par le Frankfurter Neue Presse, le chauffeur habituel du camion explique avoir vu un homme d'une trentaine d'années, barbu avec des cheveux ras, le regard "fixe et peut-être sous l'influence de la drogue" ouvrir la porte de son véhicule alors à l'arrêt. "Je lui ai demandé : qu'est-ce que tu veux de moi? Mais il n'a pas dit un mot. Je lui ai reposé la question, et il m'a tiré hors du camion", raconte cet employé d'une firme de logistique, qui dit avoir couru derrière son engin.

Après la collision survenue quelques centaines de mètres plus loin, le suspect a d'abord été entouré par un groupe de joggeurs, le nez et les mains en sang et le pantalon déchiré, ont raconté des témoins au quotidien. Selon Bettina Yeisley, une employée accourue sur les lieux avec ses collègues après avoir entendu l'impact, l'homme assis près d'un arbre a expliqué avoir "mal partout" et s'appeler Mohammed. D'après d'autres personnes, il a plusieurs fois prononcé le mot "Allah", ce qui a incité le petit groupe à le retenir, explique le Frankfurter Neue Presse. La police n'a confirmé aucun de ces éléments.