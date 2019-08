VIDÉO - Amazonie : "J'ai demandé au président Macron qu'il nous aide à préserver nos terres", révèle Raoni

Il est la figure des Indiens : le chef Raoni était présent à Biarritz en marge du sommet du G7 en pleine crise amazonienne où les feux ravagent la forêt. A l'issue du sommet, il a rencontré le chef d'Etat français. "On a parlé avec le président Macron de beaucoup de sujets et nous avons eu une bonne discussion", a-t-il dit dans sa langue via des interprètes. " Aujourd'hui fut un jour incroyable. J'ai demandé au président Macron qu'il nous aide à préserver nos terres. Les forêts et les terres du Brésil aident toute la planète à vivre", a-t-il souligné. "Pendant de longues années, j'ai rencontré des leaders au Brésil, mais ils nous ont portés peu d'attention", a-t-il continué avant de tancer l'attitude du président brésilien.