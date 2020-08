America's Frontline Doctors : une vidéo trompeuse sur le Covid-19

Ces derniers jours, une vidéo controversée sur les recommandations sanitaires du Covid-19 circule sur la toile. On y voit des médecins du collectif America's Frontline Doctors donnant une conférence de presse et affirmant l'efficacité du traitement à l'hydroxychloroquine. Ils sont également opposés au port du masque et à toutes les mesures de confinement. La vidéo a été vue plus de 24 millions de fois aux Etats-Unis avant d'être retirée de Facebook, YouTube et Twitter. L'OMS s'en est également mêlée en évoquant qu'il n' y a aucune preuve que l'hydroxychloroquine ou tout autre médicament puisse guérir ou prévenir le Covid-19. A découvrir également : Elizabteh II et le piano de Saddam Hussein.



