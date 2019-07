Angela Merkel une nouvelle fois prise de tremblements

Apparue souriante devant la presse un peu plus d'une heure plus tard, la chancelière, au pouvoir depuis près de quatorze ans, s'est voulue rassurante. "Je vais très bien. Il ne faut pas se faire de souci", a-t-elle insisté. Elle a assuré qu'elle récupérait toujours psychologiquement d'un premier épisode de tremblements intervenu le 18 juin lors d'une cérémonie avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la chancellerie. "Il y a des progrès et je dois vivre avec ça pendant un moment", a-t-elle ajouté.





Des sources gouvernementales avaient expliqué, après une deuxième crise intervenue neuf jours après, qu'il ne s'agissait pas d'un problème médical mais d'une réaction psychologique liée au souvenir anxieux de sa première crise le 18 juin. La chancelière avait alors attribué ces tremblements à la forte chaleur qui régnait sur Berlin.