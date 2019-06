VIDEO - Angela Merkel victime d'une nouvelle crise de tremblements devant les caméras

Une crise semblable mais bien plus impressionnante l'avait touchée lors d'une cérémonie officielle le 18 juin avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Ces tremblements avaient été mis sur le compte de la déshydratation. "J'ai bu au moins trois verres d'eau, c'est ce qui m'a manifestement manqué et à présent je me sens très bien", avait-elle ensuite déclaré.