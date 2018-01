Après les singes, Volkswagen aurait aussi fait inhaler des gaz d’échappement à des humains

Mais lundi, un nouveau rebondissement a fait grimper l’affaire à une autre échelle. Les journaux Stuttgarter Zeitung et Süddeutsche Zeitung ont évoqué d'autres tests, cette fois en Allemagne, et sur des êtres humains ! Entre 2013 et 2014, 25 personnes en bonne santé auraient inhalé du dioxyde d'azote (NO2) à des concentrations variées. Et cela s’est, cette fois, déroulé dans un institut hospitalier allemand d'Aix-la-Chapelle. Ce dernier a tenu à réagir en expliquant que cette étude n’avait rien à voir avec le scandale du diesel. Il s’agissait, selon le centre, de mesurer les effets de l’exposition au NO2 –émis notamment par les moteurs diesel- pour des métiers comme conducteurs de poids-lourds, mécaniciens ou soudeurs afin de recommander une baisse éventuelle des seuils réglementaires. L’étude a conclu à l’absence "d’effet significatif" du plus nocif des oxydes d’azote alors que l’OMS l’associe à de nombreux troubles cardiovasculaires et respiratoires.





Daimler et BMW ont rapidement annoncé qu’ils n’avaient pas participé à l’étude de l’EUGT, organisme fondé en 2007 par les principaux groupes allemands qui ont mis un terme à ses activités après le "dieselgate". Un nouvel évènement qui ne va pas permettre de renouer de sitôt la confiance entre les Allemands et les constructeurs depuis la révélation du trucage à grande échelle de leurs moteurs diesel. Fin 2015, le groupe Volkswagen avait admis avoir doté 11 millions de véhicules d’un logiciel faussant les tests anti-pollution et dissimulant des émissions d'oxyde d'azote dépassant jusqu'à 40 fois les normes autorisées.