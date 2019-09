Après les six revers de Boris Johnson, quels scénarios pour le Brexit ?

Et si on annulait tout ? C'est le souhait de l'opposition travailliste emmenée par Jeremy Corbyn. Si elle arrive en tête d'élections générales anticipées et avec le soutien du parti europhile libéral démocrate (centre) et des indépendantistes écossais, elle a d'ores et déjà fait part de sa volonté d'organiser un second référendum sur le Brexit. Les europhiles - les 48% qui ont voté contre le Brexit lors du référendum de juin 2016 – rêve déjà de la victoire du "non".