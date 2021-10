VIDÉO - Architecture post-covid : Miami lance le premier gratte-ciel prêt à affronter une pandémie

IMMOBILIER ET FUTUR - La Legacy Tower en Floride devrait abriter des résidences luxueuses et des installations médicales. Quel est le projet ? Protéger les résidents contre les futures pandémies grâce aux derniers outils technologiques.

La Legacy Tower, c'est 55 étages et 182 mètres de haut dans le gigantesque Miami World Center en Floride. Ce gigantesque complexe est le résultat d'une coentreprise et de partenariats révolutionnaires. Il implique Adventist Health, l'un des plus grands systèmes hospitaliers et de soins de santé du pays. Blue Zones, le leader mondial de la recherche sur la longévité humaine. Accor Hotels, l'une des plus grandes entreprises hôtelières au monde et les Royal Palm Companies, la principale société de développement immobilier de luxe de grande hauteur en Floride.

Des installations pour contrer les pandémies

Ce centre high-tech offrira des équipes de médecins et de praticiens, un laboratoire disponible sur place, une pharmacie et un centre de diagnostic entièrement alimenté par l'intelligence artificielle. Les résidents pourront accéder aux chambres équipées de gaz médicaux et de capacités de ventilation permettant à l'hôtel, qui doit être installé au sein du complexe, de rester opérationnel pendant les futures pandémies.

Au rez-de-chaussée, on retrouvera des commerces, la plus grande piscine du centre-ville et une terrasse construite en hauteur. L'architecture a été pensée pour permettre de profiter, malgré la propagation du virus, des équipements - comme le premier atrium fermé sur le toit de 7 étages de la ville avec un bar-restaurant et un salon.

