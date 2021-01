VIDÉO - "Trump est un dirigeant raté" : Arnold Schwarzenegger indigné par les violences au Capitole

Un nouveau républicain a fait part de sa colère à l'encontre de Donald Trump, et non des moindres. Arnold Schwarzenegger s'en est pris à son tour à l'actuel locataire de la Maison-Blanche, qu'il juge responsable des violences survenues mercredi au Capitole, ayant fait cinq morts.

Dans un message vidéo long de sept minutes, l'acteur américain né en Autriche étrille le comportement du président républicain à dix jours de l'investiture de son successeur et dresse un parallèle entre l'assaut par ses militants du siège du Congrès à Washington et la "Nuit de Cristal" de 1938 au cours de laquelle les nazis s'en sont pris aux commerces tenus par des juifs en Allemagne.

"Mercredi a été la Journée de Cristal ici aux Etats-Unis", dit-il face caméra depuis son bureau. "Les vitres brisées ont été celles du Capitole". "J'ai grandi entouré d'hommes brisés, qui buvaient pour oublier leur culpabilité d'avoir participé au pire régime de l'histoire", raconte la star américaine. "Je n'ai jamais partagé ceci aussi publiquement, mais mon père rentrait ivre, une ou deux fois par semaine, et il criait, il nous battait et il faisait peur à ma mère", confie-t-il par ailleurs.

L'ancien gouverneur se satisfait toutefois de l'indignation unanime des élus américains après cet épisode qui marquera à jamais la vie politique américaine : "Notre démocratie a tenu et les élus ont pu servir l'intérêt du peuple en certifiant l'élection du président élu Joe Biden".

L'acteur célèbre pour son rôle dans le long-métrage Conan Le Barbare a par ailleurs ressorti la grande épée du tournage afin de dresser une métaphore entre l'arme et la démocratie américaine : "Plus on la travaille, plus elle devient forte [...] Je crois que, aussi bouleversés que nous puissions être par les récents événements, nous ressortirons plus forts car nous avons pris conscience de ce qui est en jeu".