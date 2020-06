VIDÉO - Atlanta : les images de l'interpellation de Rayshard Brooks, un homme noir tué par la police

Trois semaines après la mort de George Floyd à Minneapolis, un Afro-américain a été tué à Atlanta (Georgie) par la police lors d'une tentative d'arrestation. Rayshard Brooks, qui s’était endormi dans sa voiture au drive-in d’un fast-food, a été abattu pendant que la police tentait de l’arrêter, selon le rapport des autorités.

Selon un rapport officiel, Rayshard Brooks, un homme noir âgé de 27 ans, s'était endormi dans sa voiture sur l'allée du drive-in du restaurant Wendy's, et des employés de l'établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients. Selon les était alcoolisé et, sur une vidéo filmée par la petite caméra portée par l'agent, on voit Brooks se faire tester. Ce dernier explique qu’il a bu un verre et demi ce vendredi soir. L’échange va durer plus de cinq minutes, avant que le policier ne décide de lui passer les menottes.

C'est alors que Brooks a résisté lorsque la police a voulu l'arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation (GBI). Les images de témoins et de la surveillance vidéo du Wendy's montrent "qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks s'est emparé du Taser de l'un des agents et a pris la fuite". Une course-poursuite s’engage alors sur le parking du fast-food. "Les agents ont poursuivi Brooks à pied et, pendant la poursuite, Brooks s'est retourné et a pointé le Taser vers l'agent. L'agent a utilisé son arme, touchant Brooks", affirme le document.