Attaque au couteau à Londres : l'assaillant était déjà condamné pour terrorisme

Usman Khan, l'auteur de l'attaque à Londres, est un Anglais d'origine pakistanaise. Âgé de 28 ans, cet homme a déjà été condamné pour terrorisme en 2012. Par ailleurs, il portait un bracelet électronique lors de son passage à l'acte. L'attaque aurait commencé dans un bâtiment où se tenait une conférence sur la réinsertion de prisonniers et à laquelle l'assaillant aurait participée. Il a ensuite été poursuivi sur London Bridge, avant d'être abattu par la police.



