Attaque au couteau à Reading : la piste terroriste retenue

Ce dimanche, les policiers de Reading ont classé l'attaque au couteau du samedi soir d'"acte terroriste". L'assaillant est un homme de 25 ans d'origine libyenne, habitant la ville. Selon des témoins, il aurait crié des mots menaçants parfois incompréhensibles. Cette attaque au couteau a provoqué une grande émotion puisqu'il s'agit de la troisième et de la plus meurtrière depuis le début de l'année. D'après quelles informations les policiers ont-ils retenu la nature terroriste de l'attaque ?



