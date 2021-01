Attaque contre le Capitole : un acte prémédité et ultra-violent

De nouvelles images montrent bien la brutalité et la détermination des émeutiers face à des policiers qui luttent en vain. Les assaillants se sont emparés de plusieurs boucliers. Puis organisés et méthodiques, ils ont poussé les agents. Une scène de detresse terrible à voir a alors commencé. Un manifestant voulait arraché le masque à gaz d'un policier, qui s'est retrouvé coincé et écrasé par la foule. Un seul manifestant a tenté de l'aider puis a repris son attaque. Ces soutiens de Trump, dont la devise est la loi et l'ordre, sont pourtant censés respecter l'institution policière.