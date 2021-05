Attentat à Kaboul : les autorités pointent du doigt les talibans

A Kaboul, plusieurs bombes ont explosé devant une école de filles. Devant le bâtiment, il ne reste plus que les cartables et les affaires des élèves. Une école visiblement visée par les talibans selon les autorités qui n'ont pas attendu très longtemps avant de désigner les coupables. Une explosion, puis une deuxième, puis une troisième pour blesser et pour tuer un maximum de personnes. Dans ce quartier chiite, l'on se préparait pourtant à fêter la fin du mois de ramadan.

"Je me suis précipité sur les lieux et je me suis soudain retrouvé au milieu de corps dont les mains et les têtes avaient été tranchées, les os brisés. C'étaient toutes des filles", témoigne un habitant. Les talibans ont nié être à l'origine de cet attentat. Ils ont rappelé qu'ils avaient signé un accord avec les Américains : plus d'attentat pour ramener la paix dans le pays et permettre ainsi le départ des troupes américaines. Mais cette récente attaque a révélé la crainte d'un retour de la terreur. Les troupes américaines ont déjà reporté leur départ du 1er mai au 11 septembre prochain.