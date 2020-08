Attentat au Niger : les circonstances de l'attaque

L'armée nigérienne a ratissé la zone toute la journée, avec l'appui des forces de l'opération Barkhane. Elle cherche les terroristes qui ont tué huit personnes, dont six Français de l'association humanitaire Acted. C'était lors d'une visite dans un secteur jusqu'ici épargné par les attaques djihadistes. Le parquet national antiterroriste à Paris a ouvert une enquête pour assassinat. Découvrez les dernières informations et réactions dans la vidéo en tête de cet article.



