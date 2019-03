VIDEO - Attentat en Nouvelle-Zélande : que sait-on de Brenton Tarrant, le terroriste présumé ?

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant a utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir ses attaques. Des vidéos et des documents circulant sur internet, mais non confirmés officiellement, semblent indiquer qu'il a publié son attaque via un Facebook Live, un mode de diffusion de vidéo en direct. L'AFP a étudié ces images, une séquence de 17 minutes, qui ont depuis été retirées. Des journalistes expérimentés dans les techniques de vérification estiment qu'elles sont authentiques. Des mots inscrits sur les armes du tireur figurant sur la vidéo correspondent aussi à des images postées sur le compte Twitter ayant publié le manifeste. Celui-ci est le dernier tweet publié par ce compte avant sa suspension. Y figurent notamment, en anglais et dans plusieurs langues d'Europe de l'Est, les noms de personnages de l'histoire militaire, dont de nombreux Européens ayant combattu les forces ottomanes aux 15e et 16e siècle.





Un "manifeste" a aussi été mis en ligne sur des comptes liés à la même page Facebook. Celui-ci fait référence aux thèses du "grand remplacement" circulant dans les milieux d'extrême droite et qui théorise la disparition des "peuples européens" Dans ce texte de 73 pages, il précise avoir reçu la "bénédiction" d’Anders Breivik, le terroriste norvégien d’extrême droite qui a tué 77 personnes en juillet 2011.





Mais surtout, il est longuement question de la France. Il raconte ainsi que ses opinions ont "radicalement" changé en avril/mai 2017, lorsqu’il était en France durant un voyage qui s'est déroulé durant l'élection présidentielle. Après la victoire d’Emmanuel Macron, Brenton Tarrant assure avoir été pris de désespoir, notamment après voir vu des "envahisseurs" dans des petits villages de l’Est de la France. En observant dans un cimetière militaire "les croix blanches" à l’horizon, il précise avoir "éclaté en sanglots".