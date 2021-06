Canada : quatre membres d'une famille musulmane tués dans une attaque "préméditée" au camion-bélier

Cinq membres d'une famille musulmane ont été fauchés dimanche dans la ville canadienne de London, dans l'état de l'Ontario, par une camionnette qui est montée sur le trottoir et les a percutés. Le chauffeur, âgé de 20 ans, a été inculpé lundi de quatre meurtres avec préméditation et une tentative de meurtre.

"Nous comprenons que cet événement puisse susciter de la peur et de l'angoisse au sein de notre communauté et en particulier au sein de la communauté musulmane, et de toute communauté ciblée par la haine. Je tiens à rassurer tous les Londoniens en leur disant que tous ceux en service aujourd'hui et bien d'autres sont à vos côtés et vous soutiennent", a assuré le chef de la police locale, Steve Williams.