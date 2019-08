VIDÉO - Un Airbus percute une volée d'oiseaux et se pose en catastrophe dans un champ en Russie, 23 blessés

"Grâce au professionnalisme de l'équipage et à ses actes coordonnés, l'atterrissage n'a pas abouti à des conséquences tragiques", s'est félicitée la compagnie aérienne Ural Airlines, basée à Ekaterinbourg. L'équipage de la compagnie de l'Oural a fait preuve d'un savoir-faire fantastique et d'une maîtrise de soi", a salué sur Instagram le gouverneur de la région où est basée la compagnie, Evgueni Kouïvachev. Le commandant de bord Damir Ioussoupov, originaire d'Ekaterinbourg, et son équipe "ont sauvé 233 vies. Ce sont des héros". "Dans cette situation très difficile, les pilotes ont pris les bonnes décisions. Sans doute, c'est un acte héroïque", a estimé de son côté Nikolaï Tsoukanov, représentant du président russe Vladimir Poutine dans l'Oural.





Une enquête a été ouverte après cet incident et une commission spéciale du Comité intergouvernemental d'aviation (MAK), chargé d'enquêter sur les accidents aériens en Russie, devra en étudier les circonstances. En mai, l'incendie d'un Soukhoï Superjet 100 après son atterrissage en urgence à l'aéroport Cheremetievo de Moscou avait fait 41 morts. Les enquêteurs avaient pointé du doigt la mise hors service du pilotage automatique par la foudre et de probables erreurs humaines.