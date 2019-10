VIDÉO - Au Japon, le typhon Hagibis a causé la mort de 56 personnes et des dégâts impressionnants

INTERNATIONAL - Le typhon Hagibis, qui a frappé samedi soir le Japon, a tué au moins 56 personnes, selon un nouveau bilan donné lundi par la chaîne de télévision publique NHK.

Quinze personnes sont toujours portées disparues, rapportait la NHK lundi alors que des dizaines de milliers de sauveteurs cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers.

Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie... la tempête chargée de pluies, baptisée Hagibis, d'une intensité "sans précédent" a semé la désolation en traversant le centre et l'est Japon dans la nuit de samedi à dimanche, causant la mort d'au moins onze personnes et faisant une douzaine de disparus.

Des habitants ont été ensevelis dans des glissements de terrain ou noyés dans leurs habitations ou dans des véhicules emportés par les eaux, parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans une rivière, à l'intérieur ou près d'une voiture.