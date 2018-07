VIDÉO - Au Liban, une ONG accompagne 200 bébés tortues à la mer pour sensibiliser à leur disparition

Ils étaient des dizaines dimanche 29 juillet, les pieds dans le sable, à quinze kilomètres au sud de la ville côtière de Tyr, au Liban. L'audience assistait à un spectacle rare : près de 200 bébés tortues Caouannes et vertes, à peine sorties de leurs œufs, ont gagné la mer Méditerranée.





Un événement encadré par l'ONG Orange House Project, qui défend la cause environnementale. Son but : sensibiliser plus largement le public libanais "et particulièrement les enfants" à la nécessité de protéger la nature. "C'est de la sensibilisation, pour préserver la mer et son écosystème. Beaucoup de Libanais ne savent pas que des tortues pondent des œufs et les enfouissent sous le sable des plages", confie à l'AFP Mona Khalil, fondatrice de l'organisation.