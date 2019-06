VIDÉO - Au Bourget, Macron dévoile le futur avion de chasse européen réalisé avec l'Allemagne et l'Espagne

Une maquette de l'avion de combat européen du futur a été dévoilée ce lundi, à l'occasion de la 53e édition du salon aéronautique du Bourget, en présence d'Emmanuel Macron. Les ministres française des Armées, Florence Parly, et allemande de la Défense, Ursula Von der Leyen, ainsi que leur homologue espagnole Margarita Robles ont signé à cette occasion, sur le stand de l'industriel Dassault, un accord-cadre appelé à structurer les relations entre les trois pays autour du projet de "système de combat aérien du futur" (SCAF).





Le futur chasseur (NGF, Next Generation Fighter), destiné à remplacer les actuels Rafale et Eurofighter d'ici à 2040, doit faire partie du SCAF, avec des drones, des missiles de croisière et des essaims de drones. Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l'OTAN et des systèmes de combat terrestres et navals.