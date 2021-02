VIDÉO - Au Texas, le circuit d'Indy Car en piste pour une campagne de vaccination à grande vitesse

Le site a été choisi pour ses capacités de parking, et 53 hectares ont permis d’y organiser un des lieux de vaccination les plus grands des USA. Si habituellement des courses d’Indy Car ou des cérémonies de remise de diplômes y ont sont organisées, cette fois c’est un rassemblement d’un genre inédit : la vaccination de masse par "drive-in".

L’objectif est de vacciner 30 000 personnes d’ici la fin de semaine, soit 10 000 par jour ou encore 1000 par heure. La cargaison de vaccins est fournie par l’État, et provient des laboratoires Pfizer ou Moderna. C’est le défi relevé par le patron du circuit de course automobile. "Nous avons vu tant de difficultés avec les sites de vaccination de masse, mais nous sommes habitués à faire des choses à très grande échelle", a déclaré le président de Texas Motor Speedway, Eddie Gossage.

Au Texas, les autorités disent avoir vacciné 475 000 personnes et 9 millions auraient reçu au moins la première dose. Cette vaccination à grande échelle est une des plus impressionnantes vues aux USA. Elle est du même calibre que celle organisée par la Californie dans le Dodger Stadium de Los Angeles. Le Texas déplore plus de 37 000 décès du Covid-19 et plus de deux millions de cas.