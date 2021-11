VIDÉO - Australie : des millions de crabes rouges débutent leur migration

Les habitants de Christmas Island se sont adaptés à cette migration pour ne pas les perturber, car l'espèce est protégée. On les laisse donc traverser les routes, les écoles, les terrains de golf. On facilite même leur voyage en fermant des routes situées sur leur trajet. À l'instar du Crab's bridge haut de 5 m où, comme on peut le voir dans le sujet en tête, on a installé des ponts en aluminium qui enjambent les routes, leur évitant ainsi de se faire écraser.