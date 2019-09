VIDÉO - Australie : un homme atterrit seul pour son premier cours de pilotage après le malaise de son instructeur

Suite à cet appel, un contrôleur aérien lui répond : "savez-vous piloter l'avion ?", selon un enregistrement de leurs échanges. L'homme lui répond alors : "c'est ma première leçon", précisant par la suite qu'il n'a jamais fait atterrir un avion de sa vie. Face à la difficulté de la manœuvre, la tour de contrôle lui a répondu : "La première chose que nous allons faire est de nous assurer que les ailes restent stables".

Pour qu'il se sente à l'aise et qu'il se fasse une idée du terrain, les contrôleurs lui ont alors demandé de survoler la piste d’atterrissage. "Tu fais du bon boulot", l'a rassuré son interlocuteur tandis qu'une personne connaissant mieux ce type d'appareil a été appelée d'urgence à la tour de contrôle. "Je sais que c'est très stressant. Mais tu fais un travail incroyable et on va t'aider à atterrir, d'accord ?", a poursuivi le contrôleur.