VIDÉO - Automobile, alimentation... Inflation record aux États-Unis

HAUSSE DES PRIX - Les États-Unis connaissent une inflation sans précédent. Des voitures aux denrées alimentaires, tout a augmenté, mais pas les salaires ni les retraites. Une situation qui devient délicate pour des millions d’Américains.

Aux États-Unis, une voiture est vendue toutes les deux secondes, alors que 93% de la population en possède au moins une. Mais aujourd’hui, elle est en train de devenir un produit de luxe. Sur le marché de l’occasion, les prix sont d'ailleurs devenus fous : +31% depuis un an. Pourtant, les ventes s’enchaînent dans les concessions. Un père de famille repart ainsi au volant de sa nouvelle voiture, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, bien conscient qu’il n’a pas fait l’affaire de l’année. "Cette voiture m’a coûté 50.000 dollars, mais j’en avais vraiment besoin. Je vais au travail avec, je conduis mes enfants à l’école donc tant pis si je dois sacrifier mes vacances", affirme-t-il.

Toute l'info sur LE WE 20H

Avec la pénurie mondiale de composants électroniques, les voitures neuves se font très rares : 5 seulement dans une concession filmée par nos journalistes. Alors, les prix de l’occasion deviennent très chers. Mais ce qui est problématique pour le portefeuille des Américains, ce n’est pas tant le prix des voitures, mais le prix du carburant : il a augmenté de 58% ces 12 derniers mois. "On est tous à la recherche de la station la moins chère", témoigne un jeune Américain. "Nous, on fait demi-tour parce que dans le Maryland, c’est 35 centimes moins chers qu’ici. Donc on va aller 20 kilomètres plus au sud pour faire le plein là-bas", poursuit une autre.

Les salaires et les retraites n’ont pas suivi l’inflation

Changer ses habitudes donc, mais aussi modifier sa consommation. Pour Gale, faire les courses était un moment de plaisir dans sa semaine. Plus maintenant. "Je guette toutes les promotions, je découpe les bons de réduction, c’est quelque chose que je n’avais jamais fait avant", assure-t-elle. Parmi les hausses de prix les plus spectaculaires, le bœuf a pris 26% en un an et le bacon, produit très consommé aux États-Unis, 21%. "Ce sont les produits de tous les jours qui ont augmenté le plus. C’est pareil dans tous les magasins", s’inquiète un retraité. Ni les salaires ni les pensions n’ont augmenté pour suivre l’inflation. Par conséquent, les travailleurs et les retraités s’appauvrissent. Si certains font désormais très attention à ce qu’ils achètent, d’autres ne peuvent même plus s’acheter à manger. C’est le cas de Marc, 71 ans, qui fait la queue à la banque alimentaire. "Je suis très reconnaissant pour cette aide. Ça permet de vivre à peu près normalement", se réjouit-il.

Si cette aide est précieuse, la démarche reste néanmoins difficile pour ceux qui ne sont pas habitués. "Je travaille, mais mon salaire ne me suffit pas pour me nourrir", se désole une dame. Comme pour eux, la situation devient délicate pour des millions d’Américains et encore plus à la veille des fêtes de fin d’année. La banque alimentaire a réservé une bonne surprise aux bénéficiaires : une dinde pour avoir de quoi cuisiner un bon repas de Noël.

Léa Tintillier | Reportage J. Corbillon, M. Derrien

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.