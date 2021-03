Aux Etats-Unis, les médias en mal de Donald Trump

Et c’est là le paradoxe. Donald Trump déteste les journalistes mais adore les caméras. Avec Joe Biden, c’est tout l’inverse. Parole du journaliste de NBC, créateur du livre “Lucky : How Joe Biden Bradley won the presidency”, Jonathan Allen : “Jamais un président n'a été aussi accessible que Donald Trump. Quand il envoyait un tweet, on pouvait écrire un sujet en quelques minutes et ça faisait forcément de l’audience. Maintenant, il va falloir travailler De l’autre, Donald Trump cherche encore à prendre de la lumière. Banni des réseaux sociaux, il a promis, cette semaine, de créer sa propre plateforme. Les journalistes américains n’ont donc, peut-être, pas encore perdu leur meilleur ennemi.