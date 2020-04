Aux États-Unis, un pasteur évangeliste brave le confinement

Avec plus de cinquante mille morts, les États-Unis sont le pays le plus sévèrement touché au monde par le coronavirus. Et pourtant, là-bas, des pasteurs évangélistes, proches de Donald Trump, bravent les lois au nom de Dieu et des millions de dollars que génère leur gigantesque messe. En Louisiane, le pasteur Tony Spell continue ses rassemblements publics malgré le décret de confinement du Gouverneur. Le pasteur et ses fidèles pensent que le coronavirus a été envoyé par Dieu pour punir les hommes.



