VIDÉO - Aux États-Unis, la saison des tornades démarre fort

Après la terrible vague de froid qui a glacé les États-Unis cet hiver, c’est au tour des tornades d’affoler les services de secours. La saison des tornades dure en général du 15 mars au 15 mai. Et cette année, elle est pour le moins ponctuelle. Le 16 mars, c’est ainsi tout le sud du pays, sur sept États, qui a été touché par des tornades accompagnées de vents de plus de 120 km/h, de pluies torrentielles et de chutes de grêlons de la taille de balle de baseball…



De gros dégâts matériels, des lignes électriques abattues, des centaines de maisons ou bâtiments détruits, mais peu de blessés alors que 16 millions d’habitants étaient concernés par cet épisode météo extrême. 40.000 foyers et entreprises ont toutefois été privés d'électricité en Louisiane, dans le Mississippi et l'Alabama. Les écoles et universités sont restées fermées, tout comme les centres de vaccination anti-Covid. Le gouverneur de l’Alabama a déjà déclaré l’état d’urgence.