Avec la pandémie, le vol de chiens devient un fléau au Royaume-Uni

Déjà férus de toutous, les Britanniques sont de plus en plus nombreux à rechercher un compagnon à quatre pattes. Une conséquence de la crise sanitaire et de ses longs mois de confinement, où il a fallu surmonter la solitude et l'angoisse, dans le pays le plus durement touché en Europe avec plus de 110.000 morts.

Résultat, les prix sont montés en flèche. Les convoitises aussi : on ne compte plus les victimes de vols de chiens. Marina Petitgrew est l'une d'elles. Malgré les affiches qu'elle a placardées dans tout Londres, depuis un mois le panier de sa chienne Nala reste désespérément vide. "Elle me manque beaucoup parce que c'était la famille, c'était comme un enfant", dit-elle face aux caméras de TF1.