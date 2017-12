VIDÉO – Avec ses 3.000 feux d'artifices, la Nouvelle-Zélande est déjà passée en 2018 !

L'avenir se lève à l'Est : les îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie ont donné le coup d'envoi du marathon planétaire des festivités du Nouvel An. A Auckland, 3.000 feux d’artifice ont été tirés du haut de la tour Sky, qui est haute de 220 mètres et surplombe la ville. Avec 12 heures d'avance sur la France, et une heure après les îles de Samoa, Christmas et Tonga.