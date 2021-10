VIDÉO - Avortement aux États-Unis : bataille autour de la loi texane qui offre une prime à la délation

Aux États-Unis, la bataille judiciaire autour du droit à l’avortement connaît de nouveaux rebondissements. Depuis le 1er septembre, le Texas possédait la loi la plus restrictive du pays en la matière. Signée par son gouverneur, l’ultra-conservateur Greg Abbott, elle interdit d’avorter après 6 semaines de grossesse. Or, les femmes ne savent généralement même pas qu’elles sont enceintes lors de cette période très courte.

La loi baptisée "Texas Heartbeat Act" avait été bloquée temporairement le 6 octobre par un juge fédéral du Texas à la suite d'une plainte du gouvernement de Joe Biden. Les avortements au-delà de six semaines avaient alors repris dans certaines cliniques du deuxième État le plus peuplé du pays (29 millions d'habitants).

En attendant, la loi a déjà des conséquences. Faute de patientes, de nombreuses cliniques qui pratiquaient l'avortement ont fermé. Et dans une des seules qui restent ouvertes, le personnel médical qui y travaille est sans cesse intimidé. "On reçoit régulièrement des menaces des militants anti-avortements. Ils nous harcèlent, ils nous téléphonent notamment, ils sont très agressifs. Et en plus maintenant, ils ont la loi avec eux", témoigne anonymement une employée.

Le chirurgien obstétricien de la clinique alerte également sur les conséquences sociales et médicales de cette loi. "Toutes les femmes n’ont pas les moyens d’aller avorter ailleurs. Ça nous renvoie donc au début des années 1970, quand l’avortement était illégal. Et le risque, à l’époque, c'était que les femmes se fassent avorter illégalement, avec toutes les complications et les hospitalisations que ça peut entrainer", craint-il.

D'autant que les militants anti-avortements profitent de cette situation où l'information n'est plus accessible pour les femmes qui souhaitent avorter. Des "centres de grossesse" se développent ainsi aux abords des anciennes cliniques. En fait tenues par des militants anti-avortements, ceux-ci font alors tout pour les dissuader d'avorter dans des États voisins.