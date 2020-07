VIDÉO – Avortement, vaccination, écologie… L’Amérique selon Kanye West

Pour bien comprendre la "pensée" de Kanye West, il faut se rappeler que l’intéressé s’est converti l’an dernier au christianisme. Avant le confinement, il organisait des prêches dominicaux qui ont reçu la visite de Brad Pitt, Jennifer Aniston ou encore Katy Perry et Orlando Bloom. Et dont l’album "Jesus is king", paru en octobre, est en quelque sorte la bande son.

Après avoir expliqué qu’il avait contracté le coronavirus et qu'il en était désormais guéri, Kanye West explique à Forbes que le remède "est entre les mains de Dieu" et que "nous devons arrêter de faire toutes les choses qui le mettent en colère". Le rappeur ne semble pas concerné par les efforts des chercheurs pour trouver un vaccin. Et pour cause : il est opposé à la vaccination de manière générale.